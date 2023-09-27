  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Lüks restoranda garson terörü kamerada

Lüks restoranda garson terörü kamerada

Dünyanın en önemli turizm noktalarından olan Venedik'te bulunan dünyaca ünlü lüks restoranda garsonların müşteriye saldırdığı anlar şok etkisi yarattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Teslimat bekleyenler dikkat! Onlarca TOGG bakın nereden çıktı
Deniz Kuvvetleri'nden İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi
Kadınlar kavga etti, erkekler izledi
Sosyal medyada canlı yayında taciz!
Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı
Gaziantepte “yeşil altın” denetimlerinde 108 tutuklama
Malatya'da şans eseri bulundu... Türkiye'nin gizemli taşları olay oldu!
Arınma gecesi gibi! Apple mağazasını böyle yağmaladılar
Pamuğun başkentiydi; şimdi tropikal meyvelerle anılıyor