Anasayfa Video Galeriler Gündem Lüks restoranda garson terörü kamerada Lüks restoranda garson terörü kamerada 27 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 13:25 Dünyanın en önemli turizm noktalarından olan Venedik'te bulunan dünyaca ünlü lüks restoranda garsonların müşteriye saldırdığı anlar şok etkisi yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65140314c154e3145940b883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teslimat bekleyenler dikkat! Onlarca TOGG bakın nereden çıktı Deniz Kuvvetleri'nden İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Kadınlar kavga etti, erkekler izledi Sosyal medyada canlı yayında taciz! Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı Gaziantepte “yeşil altın” denetimlerinde 108 tutuklama Malatya'da şans eseri bulundu... Türkiye'nin gizemli taşları olay oldu! Arınma gecesi gibi! Apple mağazasını böyle yağmaladılar Pamuğun başkentiydi; şimdi tropikal meyvelerle anılıyor