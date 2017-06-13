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  3. 13 Haziran 2017 14:45

Lüks sitede canlı yayın aracı gerginliği

Yenibosna’da site yönetiminin kararına rağmen, hacimli canlı yayın aracını siteye park etmeye çalışan şahıs zorluk çıkarınca, konu karakola taşındı.

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