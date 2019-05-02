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  3. 02 Mayıs 2019 13:13

Lüks sitenin havuzunda inanılmaz olay

Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks bir sitenin yüzme havuzunun içerisine düşen buzağıyı gören site sakinleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kafasını havuz merdivenlerine de sıkıştıran buzağı, itfaiye ekipleri tarafından havuzdan çıkarıldı.

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