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  3. 18 Nisan 2017 14:50

Lüks yata 12 tankerle 1 milyon TLlik yakıt

Rus iş adamı Victor Rashnikov’un lüks yatı "Ocean Victory", Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi. Türkiye’de Gebze ve İskenderun'da demir çelik tesisleri bulunduğu öğrenilen Rus iş adamının yatı, dün sabah Fethiye Körfezi'nden giriş yaptı.

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