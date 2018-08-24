Lüks yatı ile geldi, halk plajında lahmacun ayran dağıttı
24 Ağustos 2018 12:30
Lüks yatı ile geldi, halk plajında lahmacun ayran dağıttı
Bodrum’a lüks yatı ile gelen hayırsever bir iş adamı, vatandaşlara lahmacun ayran dağıttı. Vatandaşlar şaşkınlık yaşarken iş adamı çocukları da unutmadı. Turizm, ilaç, gayrimenkul ve otomotiv yedek parça sektörlerinde yatırımları bulunan hayırsever bir iş adamı 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile Cennet Koyuna yanaştı. “Queen Anne” isimli yatı ile halk plajının karşısına demirleyen...