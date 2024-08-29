Anasayfa Video Galeriler Gündem Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü: 50 kişi mahsur kaldı Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü: 50 kişi mahsur kaldı 29 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 08:31 Kahramanmaraş'ta lunaparktaki ''çekiç'' isimli oyuncağın bozulması sonucu 50 kişi havada asılı kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d007c6aa46d8ecef063de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Artvin'de nefes kesen operasyon: 502 kilo esrar ele geçirildi Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Hatay'da bomba paniği Su gideri tartışması cinayetle bitti: 2'si kadın 8 gözaltı Belediye başkanı isyan etti: ''6 kez kredi çekmişsiniz, ne yaptınız oğlum bu parayı?'' Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi Türkiye'de bir garip cenaze töreni: ''Fındık öldü ruhuna Fatiha'' İzmir'de büyük yangın: Dumanlar gündüzü geceye çevirdi