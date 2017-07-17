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  3. 17 Temmuz 2017 00:15

Lunaparkda feci kaza: 1 ölü, 1i ağır 4 yaralı

Kırşehir’de bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.

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Erdoğanın taklidini yapan fenomen demokrasi nöbetinde
Erdoğanın taklidini yapan fenomen demokrasi nöbetinde
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TEM Otoyolu trafiğe kapandı
TEM Otoyolu trafiğe kapandı
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Mısırda çatışma: 1 ölü, 56 yaralı
Mısırda çatışma: 1 ölü, 56 yaralı
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15 Temmuz şehitleri için Boğaziçi Üniversitesinde Kuran okunmasına tepki
15 Temmuz şehitleri için Boğaziçi Üniversitesinde Kuran okunmasına tepki
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İstanbulda korkutan yangın
İstanbulda korkutan yangın
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Konyadan kahreden haber: 1 şehit
Konyadan kahreden haber: 1 şehit