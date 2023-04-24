Anasayfa Video Galeriler Gündem Lunaparkta dehşet; 17 yaralı var! Kaza anı kamerada Lunaparkta dehşet; 17 yaralı var! Kaza anı kamerada 24 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 02:30 Bursa’da bulunan lunaparkta salıncakların karışması sonucu yaşanan feci kazada 17 kişi yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6445bf8d7ed49a1edd4b9663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bunun adı trafik değil kaos! Otoyollarda trafik durdu! Yeni Altay tankı TSK'ya teslim edildi İstanbul'daki 23 Nisan kutlamalarında bıçaklı saldırı Kılıçdaroğlu bu sefer İmamoğlu ve Yavaş ile kameraların karşısına geçti Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a: İyi gaz veriyorlar, Allah razı olsun! Binali Yıldırım, İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu 23 Nisan etkinliğine damga vuran sözler: ''TFF başkanını değiştirirdim'' TCG Anadolu demir aldı! Erdoğan ve vatandaşları selamladı Erkek milletvekilleri pembe topuklu ayakkabıyla yürüdü