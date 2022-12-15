Anasayfa Video Galeriler Gündem Lunaparkta dehşet! Halat koptu korku dolu anlar yaşandı Lunaparkta dehşet! Halat koptu korku dolu anlar yaşandı 15 Aralık 2022 Perşembe Saat: 19:50 Güncelleme: 15 Aralık 2022 Perşembe 19:50 Londra’da bulunan ‘Winter Wonderland’ parkında içinde 2 kişinin bulunduğu Slingshot aletinin halatı kopunca korku dolu anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639b504a72fd3143ec2d7bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Ankara'da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden firar etti ABD İstanbul Başkonsolosu'nun kaza yapan eşi 240 promil alkollü çıktı! İstanbul'da ''saplantılı aşık'' cinayeti! Sokak ortasında katletti İstanbul Havalimanı'nda su samuru operasyonu Uludağ'da beklenen kar yağmadı, sezon açılamadı Çevre katliamına 34 milyon TL ceza! Tek kelimeyle iğrenç! Vatandaşa bunu yedireceklerdi Fenomen Fevzi, Erdoğan'ın sözünü dinledi