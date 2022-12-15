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  4. Lunaparkta dehşet! Halat koptu korku dolu anlar yaşandı

Lunaparkta dehşet! Halat koptu korku dolu anlar yaşandı

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Londra’da bulunan ‘Winter Wonderland’ parkında içinde 2 kişinin bulunduğu Slingshot aletinin halatı kopunca korku dolu anlar yaşandı.

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