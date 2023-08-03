Anasayfa Video Galeriler Gündem Lunaparkta faciadan dönüldü: Yaralılar var! Lunaparkta faciadan dönüldü: Yaralılar var! 03 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 07:45 İzmir’de bir lunaparkta, aşağı inmekte olan salıncağın kapanmamasından ötürü ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cb30dfb08bdd13fa0e3333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca... 3 ilde 677 milyon TL'lik büyük operasyon! İşte İstanbul'u bekleyen kabusun görüntüsü Küle dönen ormanlık alanın yıllar sonraki hali ortaya çıktı İstanbul'da dehşet anları! Muavini bıçakla kovaladı Fabrikada korkunç ölüm! Kan donduran işkence! Dövüp parmaklarını kestiler 3 bin otomobil taşıyan gemi 10 gündür yanıyor! Orman yangınlarına karşı dikkat çeken önlem