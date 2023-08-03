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  4. Lunaparkta faciadan dönüldü: Yaralılar var!

Lunaparkta faciadan dönüldü: Yaralılar var!

İzmir’de bir lunaparkta, aşağı inmekte olan salıncağın kapanmamasından ötürü ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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