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  3. 13 Nisan 2017 20:50

Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!

Lyon - Beşiktaş karşılaşması öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Lyon Stadı'na yürüyen bir grup Beşiktaş taraftarına iki kez biber gazı ile müdahale etti.

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