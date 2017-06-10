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  3. 10 Haziran 2017 10:45

LYS sosyal bilimler sınavı başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavıyla saat 10.00'da başladı.

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Yürekleri ağza getiren görüntü
Yürekleri ağza getiren görüntü
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Ümraniye'de, 2B tapulamada ilk ruhsatlı bina temeli atıldı
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Avrupanın Kahraman Hemşiresine Türk aday
Avrupanın Kahraman Hemşiresine Türk aday
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Canının değil, motorunun derdine düştü
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Kulağına giren sinek hayatını kararttı
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İstanbul Eyüpte denizden erkek cesedi çıktı