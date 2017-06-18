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  3. 18 Haziran 2017 14:45

LYS'ye girebilmek için kırık ayağındaki alçıyı da söktü ama!..

BURSA’da, dün akşam kırılan sağ ayağı alçılı olarak Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) gelen 26 yaşındaki Cihat Özkan, aldığı raporu ÖSYM’ye bildirmediği için salona alınmadı.

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