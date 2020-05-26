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  3. 26 Mayıs 2020 13:55

M4K'lar göreve hazır! Yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca (SSB), yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı'ların (M4K) yeni teslimatlarının yapıldığı açıklandı.

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