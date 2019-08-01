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  3. 01 Ağustos 2019 15:50

Maaşını alamayınca hem kepçeyi hem polis memurunu kaçırdı

Denizli’de çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamadığını iddia eden şahıs, fabrika önündeki iş makinesini kaçırdı. Şahıs kendisini durdurmak için kepçenin üzerine çıkan polis memurunu da kilometrelerce yanında götürdü. Şahsı, 5 polis ekibi ile yanındaki polis memuru, kimse zarar görmeden yaklaşık 4 kilometre sonra başarılı bir şekilde durdurabildi. Edinilen bilgilere göre olay...

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