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  3. 11 Kasım 2019 11:00

Maaşını istedi, üstüne dayak yedi !

İstanbul Sultangazi'de maaşını isteyen işçi, diğer işçilerin gözü önünde patronları tarafından dövüldü. 2 patron gözaltına alınırken, iş yerinde kaçak çalışan yabancı uyruklu işçiler çatı katına saklandı.

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