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  3. 05 Haziran 2017 21:45

Maça değil savaşa gelmişler!

Eskişehir ve Göztepe taraftarlarından çıkan yanıcı ve yakıcı maddeler pes dedirtti .

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TEMde zincirleme kaza: 2 yaralı
TEMde zincirleme kaza: 2 yaralı
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TEMde zincirleme trafik kazası
TEMde zincirleme trafik kazası
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Bahçeşehir Korosu bu sene Türkiye'yi anlattı
Bahçeşehir Korosu bu sene Türkiye'yi anlattı
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Kışlaya yıldırım düştü! Yaralı askerler var...
Kışlaya yıldırım düştü! Yaralı askerler var...
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Mucitler, U-Maker Fest’te geleceğin projelerini yarıştırdı
Mucitler, U-Maker Fest’te geleceğin projelerini yarıştırdı
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Onlarca çamaşır makinesi hurdaya döndü
Onlarca çamaşır makinesi hurdaya döndü