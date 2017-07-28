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  3. 28 Temmuz 2017 10:45

Macar Kralı öksüz kaldı

Macar bağımsızlık hareketinin önderi II. Ferenc Rakoczi’nin Tekirdağ’da bulunan müzesine gelen Macar ziyaretçi sayısı günbegün azalıyor.

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Başkentte kan donduran cinayet
Başkentte kan donduran cinayet
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Alibeyköyde olaylı yıkım
Alibeyköyde olaylı yıkım
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Hayvanseverin sahiplendiği felçli köpek tedavi altına alındı
Hayvanseverin sahiplendiği felçli köpek tedavi altına alındı
Video Galeri
Temizlik yaparken dikkatsizlik kadını bu hale getirdi
Temizlik yaparken dikkatsizlik kadını bu hale getirdi
Video Galeri
Duru bebeğe kan vermek için sıraya girdiler
Duru bebeğe kan vermek için sıraya girdiler
Video Galeri
Pangaltı Ermeni Mezarlığının duvarı çöktü
Pangaltı Ermeni Mezarlığının duvarı çöktü
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