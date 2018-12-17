Macar vekiller devlet televizyonundan zorla çıkarıldı
17 Aralık 2018 18:00
Macar vekiller devlet televizyonundan zorla çıkarıldı
Macaristanlı iki muhalif milletvekili, gece boyunca kaldıkları devlet televizyonu MTVA’dan zorla çıkarıldı. Macar milletvekilleri Bernadett Szel ve Akos Hadkosy, geçtiğimiz gün 5 maddelik bildirilerini okumak için devlet televizyonu MTVA’nın binasına girdi. Milletvekilleri, bildirilerinin video kaydının yayınlandığından emin olmak için gece boyunca televizyon binasından ayrılmadı. Sabah...