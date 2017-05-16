  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Mayıs 2017 10:45

Maçka’da PKK'lılarla silahlı çatışma

TRABZON'un Maçka İlçesi kırsalında devriye gezen Jandarma ekipleri ile PKK'lı olduğu belirtilen bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir asker yaralandı. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Video Galeri
Dev timsahları elleri ile beslediler
Dev timsahları elleri ile beslediler
Video Galeri
Trafikte tehlikeli sohbet
Trafikte tehlikeli sohbet
Video Galeri
Uğur Okulları, “Anadolu Rüyası” Kültür Projesi İle Kaybolan İzlere Işık Tuttu
Uğur Okulları, “Anadolu Rüyası” Kültür Projesi İle Kaybolan İzlere Işık Tuttu
Video Galeri
Çamaşırhanede patlama: 14 yaralı
Çamaşırhanede patlama: 14 yaralı
Video Galeri
Motosikletten silahlı saldırı: 2 yaralı
Motosikletten silahlı saldırı: 2 yaralı
Video Galeri
Trafik magandası eski model araçla sahil yolunu birbirine kattı
Trafik magandası eski model araçla sahil yolunu birbirine kattı