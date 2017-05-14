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  3. 14 Mayıs 2017 18:45

Macron halkı selamladı

Fransa’nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görevi devralmasının ardından geleneksel geçit töreninde halkı selamladı.

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Beykozlular, 15 Temmuz şehit ve gazileri için koştu
Beykozlular, 15 Temmuz şehit ve gazileri için koştu
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Anneler Gününde en büyük acıyı yaşadı
Anneler Gününde en büyük acıyı yaşadı
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Edirne Belediye Başkanı'na yumruklu saldırı!
Edirne Belediye Başkanı'na yumruklu saldırı!
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CHPli belediye başkanına yumruklu saldırı
CHPli belediye başkanına yumruklu saldırı
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Kayseride feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Kayseride feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinde akşam yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinde akşam yemeğine katıldı