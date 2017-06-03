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  3. 03 Haziran 2017 16:45

Macrondan Trumpa videolu mesaj

ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Değişikliği Anlaşması’ndan geri çekileceğini açıklaması üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cevap olarak bir video yayınladı.

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