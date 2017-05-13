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  3. 13 Mayıs 2017 23:15

Macron’un ekibindeki Gümüşhaneli Jacob başarı öyküsünü DHA'ya anlattı

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Emmanuel Macron’un ekibinde yer alan Gümüşhaneli Jacob (Yakup) Çelik DHA’ya başarı öyküsünü anlattı.

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Hollywood yıldızı Nicole Kidman Bodrumda
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