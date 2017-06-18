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  3. 18 Haziran 2017 09:45

Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binada yangın çıktı

Bursa Kuruçeşme Mahallesinde bulunan metruk binada yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı evde can kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri madde bağımlılarının bu binayı mesken tuttuğunu dile getirdi.

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