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Maden faciasından kurtulan işçinin sözleri duygulandırdı

Bartın'da maden ocağındaki faciadan kurtulan bir işçi ambulansa götürülürken, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. O anlar kameralara yansıdı.

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