Anasayfa Video Galeriler Gündem Maden faciasından kurtulan işçinin sözleri duygulandırdı Maden faciasından kurtulan işçinin sözleri duygulandırdı 15 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 10:35 Bartın'da maden ocağındaki faciadan kurtulan bir işçi ambulansa götürülürken, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. O anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634a62b87f76a2457f23cdf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu üç oldu: Erdoğan, Putin'i bir kez daha bekletti Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler Yine maden yine acı! Bartın'daki faciada can kaybı yükseliyor Bartın'da maden ocağında patlama: Bakan Koca acı haberi duyurdu Bartın'da göçükten çıkan işçi konuştu: Göz gözü görmedi Muharrem İnce'den Erdoğan'a ''dış politikada'' destek Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek Bakan Çavuşoğlu'ndan gaz merkezi açıklaması Bakan Kurum depozito iade sistemi için tarih verdi