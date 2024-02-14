Anasayfa Video Galeriler Gündem Maden faciasının en yakın görüntüsü ortaya çıktı Maden faciasının en yakın görüntüsü ortaya çıktı 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 15:30 Güncelleme: 14 Şubat 2024 Çarşamba 15:30 Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kamyonun, üzerlerine doğru gelen toprak yığınından kıl payı kurtuluşları böyle görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ccb27d0f9b77c4a90443a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru İstanbul'da insanlık öldü! Kuryeler için insanlık dışı önlem İstanbul'da akraba savaşı! Kadınlı erkekli bir birlerine girdiler İstanbul'da şoke eden görüntü: Maganda değil, trafik teröristi! İstanbul'un göbeği Taksim'de silahlı saldırı: ''Husumetlime benzettim'' Selde kendi hayatını hiçe saydı... Nefes kesen anlar kamerada ''Tosuncuk''un kara kutusuna tahliye Ukrayna, Rusya'nın çıkarma gemisini batırdı Çikolata imalathanesinde rezil görüntüler