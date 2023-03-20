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Maden ocağında göçük! Yaralılar var

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Bolu'nun Mengen ilçesinde özel işletmeye bağlı linyit maden ocağında kömür çıkarıldığı esnada tahkimat direğinin kırılması sonucu meydana gelen göçük nedeniyle 7 işçi yaralandı.

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