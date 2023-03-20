Anasayfa Video Galeriler Gündem Maden ocağında göçük! Yaralılar var Maden ocağında göçük! Yaralılar var 20 Mart 2023 Pazartesi Saat: 12:00 Güncelleme: 20 Mart 2023 Pazartesi 12:00 Bolu'nun Mengen ilçesinde özel işletmeye bağlı linyit maden ocağında kömür çıkarıldığı esnada tahkimat direğinin kırılması sonucu meydana gelen göçük nedeniyle 7 işçi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641820aa6367a1609d063f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nın metrelerce üzerinde nefes kesen anlar kamerada Ramazan pidesinin fiyatı resmen belli oldu ''Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için pistine cami yapıyorlar'' İskenderun'da kıyı şeridi 100 metreden 101 metreye ulaştı Taksiyi çalan hırsız ortalığı birbirine kattı TIR, İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Askeri helikopter kameralar önünde yere çakıldı: 4 asker öldü Canlı yayında korkutan anlar... Sunucu canlı yayında bayıldı