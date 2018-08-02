Maden ocağında mahsur kalan 4 işçi böyle kurtarıldı
02 Ağustos 2018 09:15
Maden ocağında mahsur kalan 4 işçi böyle kurtarıldı
Artvin’in Yusufeli ilçesinde maden ocağının önünde meydana gelen heyelan sonrası ocakta mahsur kalan 4 işçi, 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yusufeli ilçesindeki Dokumacılar köyünde etkili olan şiddetli yağışların ardından bir şirkete ait maden ocağının önünde heyelan meydana geldi. Heyelan esnasında maden ocağının içinde bulunduğu belirlenen Orhan Yetişmiş, Bayram Duran, Hüseyin...