  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Ağustos 2018 09:15

Maden ocağında mahsur kalan 4 işçi böyle kurtarıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde maden ocağının önünde meydana gelen heyelan sonrası ocakta mahsur kalan 4 işçi, 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yusufeli ilçesindeki Dokumacılar köyünde etkili olan şiddetli yağışların ardından bir şirkete ait maden ocağının önünde heyelan meydana geldi. Heyelan esnasında maden ocağının içinde bulunduğu belirlenen Orhan Yetişmiş, Bayram Duran, Hüseyin...

Bilgin Pro
Video Galeri
Şarjdaki telefonu böyle çaldı
Şarjdaki telefonu böyle çaldı
Video Galeri
Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Video Galeri
Bunun adı vicdansızlık !
Bunun adı vicdansızlık !
Video Galeri
4 partiden ABD’ye ortak tepki
4 partiden ABD’ye ortak tepki
Video Galeri
Kendileri küçük, yürekleri büyük
Kendileri küçük, yürekleri büyük
Video Galeri
Polisten korkunç hata; hem rehine hem de saldırgan öldü
Polisten korkunç hata; hem rehine hem de saldırgan öldü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM