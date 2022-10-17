Anasayfa Video Galeriler Gündem Madencinin cenazesine katılan bakanların görüntüleri tepki çekti Madencinin cenazesine katılan bakanların görüntüleri tepki çekti 17 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 12:15 Bartın'daki maden faciasına kaybeden işçinin cenazesine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın güldüğü anlar tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634d1d2ed1ce4f34f1797543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metro önünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusu olay oldu Nikah memuru, gelini görünce gözyaşlarına boğuldu Köy ağası arazileri sattı, ortalık savaş alanına döndü Canlı yayında skandal! Stüdyoya kömür getirdiler: Profesörün tepkisi olay oldu Kafede ortalık karıştı: Bacak bacak üstüne atıp kavgayı izleyen adam gündem oldu Yürekleri ağızlara getiren anlar: Raylara düştü, tren son anda durdu Ölen madencinin ablası Erdoğan'a böyle feryat etti Erdoğan açıkladı: Maden faciasında can kaybı yükseldi