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Madencinin cenazesine katılan bakanların görüntüleri tepki çekti

Bartın'daki maden faciasına kaybeden işçinin cenazesine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın güldüğü anlar tepki çekti.

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