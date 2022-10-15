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Madende yaşamını yitiren işçilerden geriye bu fotoğraflar kaldı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğraflar kaldı.

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