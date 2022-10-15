Anasayfa Video Galeriler Gündem Madende yaşamını yitiren işçilerden geriye bu fotoğraflar kaldı Madende yaşamını yitiren işçilerden geriye bu fotoğraflar kaldı 15 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 15:10 Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğraflar kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634aa32b256e91091c072f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isteyen polis şehit oldu Türk-İş Başkanı Atalay: ''Madencilerin sıkıntılarını Bakan beye iletmiştik'' Bakan Varank'tan cep telefonu çıkışı: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz Bu üç oldu: Erdoğan, Putin'i bir kez daha bekletti Maden faciasından kurtulan işçinin sözleri duygulandırdı Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler Yine maden yine acı! Bartın'daki faciada can kaybı yükseliyor Bartın'da maden ocağında patlama: Bakan Koca acı haberi duyurdu