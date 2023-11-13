Anasayfa Video Galeriler Gündem Madeni para getirine ekmek bedava! Madeni para getirine ekmek bedava! 13 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 15:05 Güncelleme: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:05 İstanbul ve Elazığ'ın ardından Sivas'ta da bir fırıncı, ''100 TL madeni para getirene 2 ekmek bedava'' kampanyası başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65521109bbf8bb38ce08b273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vizontele filminin o sahnesi gerçek oldu: Baba akü yok! Çeşme'de göçmen faciası: Ölü sayısı 5'e yükseldi İsrail'den İsraillilere cepten ''füze'' uyarısı Türkiye'nin cennet sahilinden korkutan manzara Yer: Muğla... Karavancıların tatil keyfi kabusa dönüştü Esenyurt'ta sıradan bir gün! Küfür, kafir, kavga, hakaret... Çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı 10 Kasım'da düzenlenen çiğ köfte partisine soruşturma Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan şaşırtan deprem açıklaması: ''Nimettir!''