Madeni para getirine ekmek bedava!

İstanbul ve Elazığ'ın ardından Sivas'ta da bir fırıncı, ''100 TL madeni para getirene 2 ekmek bedava'' kampanyası başlattı.

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