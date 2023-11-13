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Madeni para getirine ekmek bedava!

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İstanbul ve Elazığ'ın ardından Sivas'ta da bir fırıncı, ''100 TL madeni para getirene 2 ekmek bedava'' kampanyası başlattı.

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