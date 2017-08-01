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  3. 01 Ağustos 2017 10:45

Madımakta ölenler anısına 35 mum yakıldı

Beşiktaş Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Otel’de hayatını kaybedenler için bir anma programı düzenlendi. Programda hayatını kaybeden 35 kişi için 35 mum yakıldı.

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