''Mafya-siyaset'' ilişkilerinin araştırılması için verilen önerge reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'mafya-siyaset ve devlet içindeki ilişkilerinin boyutlarının belirlenebilmesi' için TBMM'ye verdiği önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

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