Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Mafya-siyaset'' ilişkilerinin araştırılması için verilen önerge reddedildi ''Mafya-siyaset'' ilişkilerinin araştırılması için verilen önerge reddedildi 08 Haziran 2021 Salı Saat: 21:20 Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'mafya-siyaset ve devlet içindeki ilişkilerinin boyutlarının belirlenebilmesi' için TBMM'ye verdiği önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60bfb4e6e1a1a601791a8d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi Kars'tan acı haber: Bir astsubay şehit oldu, 3 kişi hayatını kaybetti Vali açıkladı: İzmir'de koronavirüs vaka sayısında son durum Marmara'da müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle temizleniyor Kılıçdaroğlu'ndan Melih Bulu'ya istifa çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı kamerada Çanakkale Boğazı'nda musilaj kabusu: Yeniden artış gösterdi Ebru Polat o haberi izlerken çileden çıktı: Dışarıda ezik olanlar evde kadın döverler... Kartallı Çocuklar Geleceğe ‘Robotik Kodlama Eğitimi’ ile Hazırlanıyor