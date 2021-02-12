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  3. 12 Şubat 2021 18:20

Maganda dehşeti! Genç kadına trafikte dehşeti yaşattı

Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle makas atarak ilerleyen bir maganda, kamyoneti genç kadının aracının önüne kırdı.

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'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı monolitin bir benzeri de parka yerleştirildi
'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı monolitin bir benzeri de parka yerleştirildi
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''Markete gidemiyoruz uzaya mı gideceğiz ?''
''Markete gidemiyoruz uzaya mı gideceğiz ?''
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Sahte ilan çetesi çökertildi
Sahte ilan çetesi çökertildi
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Meteoroloji uzmanından yoğun kar ve don uyarısı
Meteoroloji uzmanından yoğun kar ve don uyarısı
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Roma'daki kolezyumun benzeri Aydın'da bulundu
Roma'daki kolezyumun benzeri Aydın'da bulundu
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İllere göre normalleşme başlıyor! Bilim Kurulu üyesi detayları anlattı
İllere göre normalleşme başlıyor! Bilim Kurulu üyesi detayları anlattı
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