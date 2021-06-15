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Maganda dehşeti: İcra avukatının kafasına silah dayadı

İzmir’de bir kişi, icra memurlarıyla birlikte haciz işlemi için giden avukatın kafasına silah dayadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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