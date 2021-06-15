Anasayfa Video Galeriler Gündem Maganda dehşeti: İcra avukatının kafasına silah dayadı Maganda dehşeti: İcra avukatının kafasına silah dayadı 15 Haziran 2021 Salı Saat: 20:05 İzmir’de bir kişi, icra memurlarıyla birlikte haciz işlemi için giden avukatın kafasına silah dayadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c8ddd20aac12102e67ef83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uyuşturucu kullandı, üst geçitten yola atladı Bakırköy'de silahlar patladı: 1'i polis 2 yaralı Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı İstanbul'un yalıları için sırada bekleyen aile sayısı şoke etti İstanbul'u sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı Bilim Kurulu üyesi İlhan normalleşme için tarih verdi Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! Müge Anlı’da bulundu Genç kadına müstehcen görüntülere iğrenç şantaj