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  3. 23 Haziran 2017 23:45

Maganda kurşunu küçük Sılayı hayattan kopardı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde evlerinin önünde oynarken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Sıla Önal toprağa verildi.

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Yüksekten düşen kaya can aldı
Yüksekten düşen kaya can aldı
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Marmariste otelde rezervasyon skandalı
Marmariste otelde rezervasyon skandalı
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Erdoğan: Kuzey Suriyede bir devlete asla müsaade etmeyeceğiz
Erdoğan: Kuzey Suriyede bir devlete asla müsaade etmeyeceğiz
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Bayram tatili öncesi Atatürk Havalimanında polis denetimi
Bayram tatili öncesi Atatürk Havalimanında polis denetimi
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Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu
Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu
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FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi
FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi