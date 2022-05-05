Anasayfa Video Galeriler Gündem Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü 05 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 15:25 Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir düğünde maganda kurşunu isabet eden zurnacı hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6273c233ebfd450772268c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zafer Partisi lideri Özdağ: ''Canınız cehenneme!'' İstanbul'da düğün sonrası kan aktı! Şahan Gökbakar bukalemun paylaşımıyla kırıp geçirdi 7 yaşındaki çocuk yazdı, Ufuk Beydemir, besteleyip söyledi Ata Demirer, ''oha, oha'' paylaşımıyla olay oldu no desc_3 Zincir marketten almıştı, hastanelik oldu Koronavirüs biter bu kavga bitmez! İETT otobüsü savaş alanına çevirdiler İstanbul'un göbeğinde saplantılı aşık dehşeti! Genç kızı katledip kaçtı