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Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir düğünde maganda kurşunu isabet eden zurnacı hayatını kaybetti.

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