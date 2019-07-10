Maganda tek tekerlek üzerinde ortalığı birbirine kattı
10 Temmuz 2019 10:45
Maganda tek tekerlek üzerinde ortalığı birbirine kattı
Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde motosikletli bir genç, seyir halindeyken gittiği esnada motosikletinin deposuna oturduktan sonra ayaklarını havaya kaldırıp metrelerce tek tekerlek üzerinde gitti. Başka bir motosikleti ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ve yollarda arkasına aldığı sevgilisiyle tek tekerlek üzerinde giderek trafikte makas attı. İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte...