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  3. 07 Haziran 2017 08:45

Magandalar biri kadın, 3 kişiyi vurdu

Elazığ’da çıkan silahlı kavgada olayla alakası olmayan ve tesadüf eseri oradan geçen biri kadın 3 kişi vurularak yaralandı.

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