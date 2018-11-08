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  3. 08 Kasım 2018 12:25

Magandalar bu kez otoyoldaydı: 300 km hıza çıktılar

Bursa-İzmir otoyolundaki tehlikeli gösteri, yürekleri ağızlara getirdi. Akan trafikte makaslar atarak ilerleyen motosikletli şahıslar, hem kendi hayatlarını hem de diğer insanların hayatlarını hiçe saydı. Magandalardan biri 300 kilometre hıza çıkarken, diğerleri de 200 kilometre hızla tek tekerlek üzerinde seyretti.Bu tehlikeli şov neyse ki herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi....

Bilgin Pro
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