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  3. 18 Ocak 2018 19:44

Magandalar köpeği bıçaklayıp, kemerle dövdüler !

Taksim'de alkollü oldukları iddia edilen 4 kişi, sokak köpeklerine bıçak ve kemerle saldırdı.

Bilgin Pro
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