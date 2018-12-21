Mağara içerisindeki teröristler etkisiz hale getirildi
21 Aralık 2018 18:35
Mağara içerisindeki teröristler etkisiz hale getirildi
Tunceli Valiliği, 9 gün önce mağarada tespit edilen teröristlere yönelik havadan ve karadan düzenlenen operasyonla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara...