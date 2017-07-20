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  3. 20 Temmuz 2017 14:05

Mağarada kıstırılan teröristler teslim oldu

TSK'nın darbe üstüne darbe vurduğu PKK'lı teröristler, çaresiz kalarak teslim oluyor.

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Bonzai kullanan gencin yol ortasında ibretlik görüntüleri
Bonzai kullanan gencin yol ortasında ibretlik görüntüleri
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Gaziantepteki o ev silah imalathanesi çıktı
Gaziantepteki o ev silah imalathanesi çıktı
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Orduda bu şelalenin eşi ve benzeri yok
Orduda bu şelalenin eşi ve benzeri yok
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Sarıyerde hafriyat rezaleti!
Sarıyerde hafriyat rezaleti!
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Jülide Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devraldı
Jülide Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devraldı
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Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı görevini Ahmet Demircana devretti
Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı görevini Ahmet Demircana devretti
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