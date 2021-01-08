  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Ocak 2021 14:10

Mağarada tüyler ürperten görüntü! 2 arkadaş arkasına bakmadan kaçtı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, yürüyüşe çıkan 2 arkadaş,  duydukları sesler üzerine girdikleri mağarada hareketli bir varlık görüntüledi. Korkuya kapılan ikili mağaradan dışarıya çıkıp, bölgeden uzaklaştı.

Video Galeri
Erdoğan'dan Boğaziçi protestosu yorumu: ''Öğrenci değil, teröristler!''
Erdoğan'dan Boğaziçi protestosu yorumu: ''Öğrenci değil, teröristler!''
Video Galeri
AK Partili Fatma Şahin, Erdoğan'ı ''başöğretmen'' ilan etti
AK Partili Fatma Şahin, Erdoğan'ı ''başöğretmen'' ilan etti
Video Galeri
O ilde korkutan deprem hareketliliği! ''6.8'lik deprem olabilir''
O ilde korkutan deprem hareketliliği! ''6.8'lik deprem olabilir''
Video Galeri
Marmaray'da güvenlik şiddeti kamerada
Marmaray'da güvenlik şiddeti kamerada
Video Galeri
Boğaziçi öğrencileri seçim sandığı kurdu
Boğaziçi öğrencileri seçim sandığı kurdu
Video Galeri
Bakan Soylu'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler
Bakan Soylu'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM