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  3. 28 Aralık 2019 18:05

Mağazada ''bedava'' izdihamı ! Birbirlerini ezdiler

Antalya’da bir mağazanın açılışında "İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas" kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.

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