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  4. Mağazaya ''Abimizin selamı var'' kurşunu: Saldırıyı telefonuyla kaydetti

Mağazaya ''Abimizin selamı var'' kurşunu: Saldırıyı telefonuyla kaydetti

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İstanbul Bağcılar'da bir mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Yüzü maskeli şüphelinin saldırıyı cep telefonuyla kaydetmesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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