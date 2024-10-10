Anasayfa Video Galeriler Gündem Mağazaya ''Abimizin selamı var'' kurşunu: Saldırıyı telefonuyla kaydetti Mağazaya ''Abimizin selamı var'' kurşunu: Saldırıyı telefonuyla kaydetti 10 Ekim 2024 Perşembe Saat: 15:20 Güncelleme: 10 Ekim 2024 Perşembe 15:20 İstanbul Bağcılar'da bir mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Yüzü maskeli şüphelinin saldırıyı cep telefonuyla kaydetmesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6707c6a12c97374e93082bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rojin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Hastane bahçesinde dehşet: Kadını silahla öldürüp intihar etti Kayıp Rojin'den günler sonra ilk iz Türkiye'nin doğa harikası Nemrut Krater Gölü ile yıldızlar aynı karede Henüz 11 yaşındaydı... Zeytinburnu sahilinde kahreden olay Ehliyette yeni dönem için son 5 gün Beyoğlu Belediyesi'nde korkutan patlama Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi Taklit ve tağşişli ürünler bu laboratuvarda belirleniyor