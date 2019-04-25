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  3. 25 Nisan 2019 10:35

Mahalle ortasına sapıklar için darağacı kurdular

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kapalı Çarşı esnafı, Çeşme Meydanı'nda temsili darağacı kurup üzerinde 'İstismara idam' yazısı asarak çocuk istismarcılarına ve tecavüzcülere idam istedi.

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