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Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar

Mardin'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan el yapımı patlayıcıların gece yarısı büyük bir gürültüyle patladı. Vatandaşlar büyük bir korku yaşarken patlama anı cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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