Anasayfa Video Galeriler Gündem Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 20:01 Mardin'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan el yapımı patlayıcıların gece yarısı büyük bir gürültüyle patladı. Vatandaşlar büyük bir korku yaşarken patlama anı cep telefonu kameralarına da yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66818f837bcf0137ad062d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı 98. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu İzmir'de facia böyle geldi: Patlama anı kamerada TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu İstanbul'un barajlarından kötü haber