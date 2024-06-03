Anasayfa Video Galeriler Gündem Mahalle sakinlerinden ''Süleymancılar lojmana çöktü'' protestosu Mahalle sakinlerinden ''Süleymancılar lojmana çöktü'' protestosu 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 12:36 Güncelleme: 03 Haziran 2024 Pazartesi 12:36 İstanbul Beykoz'da mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla yaptırdığı cami lojmanına, Süleymancılar cemaatinin çöktüğünü iddia ederek eylem yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665d8e84e54dbba00605b753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taksiciden genç kızlara ahlaksız teklif iddiası Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar Vatandaştan Sinan Oğan’a tepki: ''Niye gittin yamandın o zaman ?'' 2. el araç fiyatları düştü ama... Soran bile yok Çöken bina soruşturmasında gözaltı sayısı yükseldi Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi ve tahliye Sütey Yaylası ve Süphan Dağı’ndan hayranlık uyandıran görüntüler Ev sahibi-kiracı kavgası sokağa taştı: ''Burayı kan gölüne çeviririm'' DEM Partili belediyeye operasyon: Başkan gözaltına alındı