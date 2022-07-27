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  4. Mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Polis havaya ateş açtı

Mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Avcılar'da bir çocuğun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. 2 ailenin karıştığı kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı.

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