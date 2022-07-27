Anasayfa Video Galeriler Gündem Mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Polis havaya ateş açtı Mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Polis havaya ateş açtı 27 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 13:50 İstanbul Avcılar'da bir çocuğun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. 2 ailenin karıştığı kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e118723b15f61458044c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Teksas'a döndü! Av tüfekli çatışma kamerada Türkiye'de Covid-19 hastaları için umutlandıran çalışma Gurbetçi aile evlerine döndüğünde evlerinde başkasını görünce şok yaşadı Türk'e imkansız de otur izle: 50 kuruşla, 45 km yol gidiyor! İstanbul'da ''makasçı'' trafik canavarının kazası kamerada İstanbul'da taksici vicdansızlığı kamerada İstanbul'da korkutan patlama! O anlar kamerada Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı İmamoğlu: ''Beni tehdit edenlerden biri Nazmi Arıkan’ı param parça ederek öldürdü''